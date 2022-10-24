Минск, 24 октября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. В посëлке Ольшаны Столинского района Брестской области Белоруссии строят молитвенный дом, который станет крупнейшим в республике. Об этом сообщает «Медиа-Полесье».

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Молитвенный дом рассчитан на три тысячи мест. Его возведением занимается местная община христиан веры евангельской (пятидесятников).

Посëлок Ольшаны известен как один из крупнейших центров евангельского христианства в Белоруссии. В населëнном пункте живут около 8 тысяч человек, из них больше 3 тысяч посещают протестантскую церковь.