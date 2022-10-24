Киев, 24 октября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Киевские пограничники вывесили на своих пунктах пропуска на границе с Белоруссией рядом с жëлто-синими флагами бело-красно-белые — флаги белорусских оппозиционных националистов. Об этом сообщили в эфире белорусского телеканала СТВ.

(сс) Zelyoniy.anton Один из главных символов белорусских националистов — Бело-красно-белый флаг

Пункт пропуска, о котором шла речь в сюжете СТВ, располагается возле Малоритского района Брестской области.

В сюжете гостелеканала бело-красно-белый флаг замазали.