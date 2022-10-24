Москва, 24 октября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ согласилось с замечаниями, которые были высказаны к профильной госпрограмме на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

ИА REGNUM Российский спорт

Напомним, ранее глава указанного комитета Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что госпрограмма развития физической культуры и спорта стала худшей из всех программ, которые рассматривали в бюджетном комитете, и что ее нужно кардинально переработать.

«Министерство указало, что будет произведена корректировка показателей и ключевых задач госпрограммы, при ее доработке приоритетом госпрограммы станет развитие массового спорта, а также поддержка тренеров и спортсменов в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, вне зависимости от решений международных организаций», — говорится в сводном заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2023–2025 годы.

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