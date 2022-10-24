Минск, , 23:16 — REGNUM Магазин H&M в минском торговом центре «Галерея» перестанет работать 31 октября. Об этом сообщает сайт Myfin.

Магазин H&M Nissy-KITAQ

Когда точку в «Галерее» закроют, нераспроданную одежду перевезут в магазин H&M в ТЦ Palazzo. Он тоже перестанет работать до конца этого года, одноко точная дата закрытия ещë не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта H&M Group закрыла свои магазины в России в связи со спецоперацией на территории б. УССР. Тогда же приостановили работу магазины сети и в Белоруссии. Всего их было три — два в Минске и один в Гродно. 19 сентября точки открылись для покупателей, но пресс-служба бренда в тот же день заявила, что магазины в Белоруссии будут работать, пока не распродадут весь товар, а потом компания окончательно уйдëт из Белоруссии.