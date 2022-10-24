Херсон, , 21:56 — REGNUM Диверсионно-разведывательная группа киевского режима обстреляла автомобиль в Херсонской области вечером 24 октября, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

В автомобиле находились простые жители региона. В результате один человек погиб, двое получили ранения и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

«Доктора оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав приносит соболезнования родным погибшего человека и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября ВСУ обстреляли Новую Каховку, из 19 выпущенных ракет три попали в Каховскую ГЭС.