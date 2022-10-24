Херсон, 24 октября 2022, 21:56 — REGNUM Диверсионно-разведывательная группа киевского режима обстреляла автомобиль в Херсонской области вечером 24 октября, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В автомобиле находились простые жители региона. В результате один человек погиб, двое получили ранения и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября ВСУ обстреляли Новую Каховку, из 19 выпущенных ракет три попали в Каховскую ГЭС.