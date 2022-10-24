Виго, Испания, , 21:55 — REGNUM 24 октября в Виго на стадионе «Балаидос» футбольный клуб «Сельта» в последнем матче 11 тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 встретится с «Хетафе». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ассистенты главного судьи — Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Хосе Луис Гонсалес.

Стартовые составы команд:

«Сельта»: Агустин Марчесин, Уго Мальо, Унаи Нуньес, Джозеф Аиду, Хавьер Галан, Оскар Родригес, Фран Бельтран, Франко Серви, Габриел Вейга, Яго Аспас, Йорген Странд-Ларсен.

Главный тренер: Эдуардо Куде.

«Хетафе»: Давид Сория, Джене Даконам, Фабрицио Анхилери, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Стефан Митрович, Луис Милла, Анхель Алгобия, Неманья Максимович, Энес Унал, Борха Майораль.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес.