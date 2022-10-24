Брюссель, , 21:59 — REGNUM Информация о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой» является ложным заявлением России, направленным на эскалацию конфликта, заявил 24 октября генсек блока НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

По его словам, к такому выводу он пришел после беседы с главой Пентагона и министром обороны Британии.

«Обсудил с шефом Пентагона и министром обороны Великобритании ложное заявление России о том, что [киевский режим] готовится использовать «грязную бомбу» на собственной территории. Союзники отвергают это утверждение. Россия не должна использовать это как повод для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке [киевского режима]», — написал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России опубликовал официальный комментарий с фактами и конкретными данными о создании Киевом «грязной бомбы» с обогащенным ураном.

По заявлению российской стороны, сотрудникам Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований была дана задача изготовить «грязную бомбу» и работы над ней уже вышли на финальную стадию.