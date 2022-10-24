Лондон, , 21:51 — REGNUM 24 октября лондонский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» в матче 13 тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Борнмутом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Бен Джонсон, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Тило Керер, Флинн Даунс, Саид Бенрахма, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джанлука Скамакка, Джаррод Боуэн.

«Борнмут»: Нето, Райан Фредерикс, Крис Мефам, Адам Смит, Маркус Тавернир, Маркос Сенеси, Льюис Кук, Джефферсон Лерма, Райан Кристи, Филип Биллинг, Доминик Соланке.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Нил Дэвис и Николас Хортон.

На данный момент «Вест Хэм» с тремя победами и 11 набранными очками занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут», набрав 13 очков, располагается на 13 позиции.