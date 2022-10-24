Ижевск, 24 октября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В ижевском парке Горького состоялось мероприятие под названием «Арбузник». Жителям города организаторы планировали раздать 10 тонн арбузов бесплатно.

Скриншот видеозаписи в паблике Злой ижевчанин

В местных сообществах в социальных сетях опубликованы видеозаписи раздачи бесплатных арбузов. Видно, как огромная толпа детей и взрослых ринулась в кучу арбузов, буквально затаптывая друг друга. С криками, свистом и улюлюканьем, толкаясь, прямо по разбросанным арбузам, жители города пытаются «урвать» себе наиболее привлекательную ягоду.

Слышатся призывы: «Второй, второй возьми», «Тихонечко, вы что, аккуратнее», «Людей давят». В какой-то момент организаторы мероприятия предприняли попытку навести порядок на площадке с арбузами, призывая граждан успокоиться и не устраивать давку, но их усилия не увенчались успехом.

В социальных сетях мероприятие окрестили «Битвой за арбузы».

В комментариях к видеозаписи жители города вспомнили, как 10 лет назад в честь «Рыжего фестиваля» должен был состояться апельсиновый флэшмоб. Организаторы освободили чашу фонтана, планируя наполнить ее 2 тоннами апельсинов. Однако, когда коробки с фруктами стали выгружать из машин, налетели жители города и моментально все расхватали.