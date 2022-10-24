Реджо-нель-Эмилия, Италия, 24 октября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. 24 октября в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» футбольный клуб «Сассуоло» в матче 11 тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Вероной». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Sassuolocalcio.it Футбольный клуб «Сассуоло»

Стартовые составы команд:

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Каан Айхан, Джереми Тольян, Мартин Эртич, Гиоргос Кириакопулос, Педро Обьянг, Давиде Фраттези, Кристиан Торстведт, Андреа Пинамонти, Лука Д’Андреа, Арманд Лориенте.

«Верона»: Лоренцо Монтито, Давиде Фараони, Исак Хин, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер, Фабио Депаоли, Мигел Велозу, Симоне Верди, Роберто Пикколи, Адриан Тамез, Томас Генри.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Антонио Санторо. Ассистенты главного судьи — Кристиан Росси и Маттиа Полити.