Екатеринбург, , 21:39 — REGNUM 26-летний российский центральный нападающий Алексей Каштанов с оценкой 7.70 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Урал» — «Крылья Советов» (2:1).

ФК Урал Fc-ural.ru

В матче с самарской командой Алексей Каштанов отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, четырьмя выигранными верховыми единоборствами, одним удачным отбором и одной успешной обводкой. Точность передач нападающего составила 56%.

В текущем сезоне Алексей Каштанов, выступая за «Урал» на правах аренды из «Родины», принял участие в 13 турах чемпионата России по футболу, в которых набрал 7 (4+3) очков по системе гол+пас и получил две желтые карточки.