Екатеринбург, 24 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. 24 октября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Команда Урал

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Алексей Каштанов (26’ пенальти) и Юрий Газинский (64’ Алексей Каштанов). Единственный гол самарской команды забил российский нападающий Максим Глушенков после передачи Владимира Хубулова. Желтые карточки получили Амар Рахманович, Денис Кулаков и Илья Помазун.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Эммерсон, Кулаков, Филипенко (Герасимов, 83’), Сиссе, Юшин (Подберезкин, 68’), Ранджелович, Газинский (Татаринов, 82’), Мишкич, Каштанов (Бикфалви, 68’).

«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Бейл, Евгеньев, Зотов (Барач, 8’), Витюгов, Пиняев (Цыпченко, 90’), Коваленко (Бабкин, 75’), Чиркович (Липовой, 75’), Глушенков, Рахманович (Хубулов, 75’).

«Урал», одержав пятую победу в сезоне и набрав 16 очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 14 очками опустились на 11 позицию.