Хельсинки, 24 октября 2022, 21:39 — REGNUM В акватории Финского залива недалеко от российских городов Приморск и Выборг произошло четыре сейсмических события неизвестного происхождения, сообщает вечером 24 октября Финский Сейсмологический институт.
Сейсмические события произошли недалеко от маршрута газопровода «Северный поток» 20 и 21 октября, однако финские СМИ сообщили о них не сразу.
По утверждению финских сейсмологов, сейсмособытия произошли в российских территориальных водах на 40 км юго-западнее Выборга в период с 12:35 до 18:32 мск. Их магнитуда колебалась в диапазоне от 1,4 до 2,0, что примерно соответствует взрывам 50-100 кг тротила.
Причины происшествия пока не выяснены.
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