Москва, , 22:14 — REGNUM Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» завершило проведение работ по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» на этапе «Териберка». Также экипаж судна провёл этапы «Баренцево море» и «Подходы к Кольскому заливу», которые ранее не удалось реализовать из-за неблагоприятных погодных условий и необходимости решения других задач навигационно-гидрографического обеспечения Вооруженных сил России. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» Mil.ru

Работы гидрографического судна Северного флота «Ромуальд Муклевич» проводились в рамках задач по поддержанию оперативного режима и в интересах картосоставления. Экипаж судна провёл изучение 11 районов, где общий объем съемки рельефа дна составил 381 кв. км, инструментальной оценки рельефа дна — более 1800 км.

Кроме того, «Ромуальд Муклевич» обнаружил шесть затонувших объектов. Из них пять уверенно классифицируются как затонувшие корабли или части от них. Отмечается, что среди обнаруженных судов, возможно, находятся «Томас Скотт» и сторожевой корабль «Прилив», что предстоит проверить несколько позже.

По результатам работ окончательно опровергнуто нахождение в канонических координатах погибших в годы войны судов союзников Induna и Empire Cowper, уточнено местоположение ряда других объектов, ранее показанных на картах. Эти районы теперь будут открыты для ведения морской промысловой деятельности.

Особый интерес представляет объект, который был обнаружен в районе немецкого минного заграждения «Бантос-Б». Первичное гидроакустическое изображение показало значительные сходства с первичным изображением ранее обнаруженных в районе «Бантос-А» советских подводных лодок Д-3 и К-2.

«Завершение комплексной экспедиции «Помни войну» текущего сезона спланировано после выполнения работ по обслуживанию средств навигационного оборудования архипелага Новая Земля с гидрографического судна «Николай Скосырев» в октябре — начале ноября текущего года. При решении задач этапа «Новая Земля» будет произведен попутный поиск судов конвоя PQ-17. Также запланировано дообследование обнаруженного гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич» объекта, который может быть как транспортом «Революция», погибшем в конце 1944 года, так и гидрографическим судном «Меридиан», погибшем в 1941 году», — указано в сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что учебное парусное судно «Седов» завершило навигацию 2022 года и вернулось в Калининград. 137 курсантов на борту обучались морской практике, сдали зачёты, а также получили свою первую профессию матроса по избранному профилю.

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