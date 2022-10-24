Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена 24 октября ввела новые экономические ограничения против горнодобывающей и золотодобывающей промышленности Никарагуа для усиления давления на правительство президента Даниэля Ортеги, сообщает Reuters.

США Matt H. Wade

Байден на законодательном уровне запретил американским компаниям сотрудничать с представителями золотодобывающей промышленности Никарагуа, а министерство финансов США ввело санкции против главы горнодобывающего ведомства Никарагуа и еще одного высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что расширение санкционных полномочий также может быть использовано для блокирования новых американских инвестиций в некоторые другие секторы экономики Никарагуа, включая импорт или экспорт определенных товаров.

Напомним, что ранее США назвали угрозой укрепление отношений между Россией и Никарагуа.

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