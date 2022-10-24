Москва, 24 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Прогнозируемый объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2023 года будет наименьшим, начиная с 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, это следует из сводного заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам на проект федерального бюджета на 2023–2025 годы.

ИА REGNUM Госдума и экономика

В документе отмечается, что благодаря накоплению значительного объема ФНБ в предыдущие годы, в настоящее время имеется возможность для финансирования задач бюджетной политики.

«Комитет считает необходимым применение рационального подхода при использовании средств Фонда национального благосостояния в действующих условиях неопределенности, сосредотачивая средства Фонда национального благосостояния на реализации необходимых стране проектов», — указано в материалах.

Также в комитете считают необходимым при прогнозировании объема средств ФНБ, в первую очередь, размера ликвидных активов на счетах в Банке России, учитывать риски дополнительной переоценки в сторону уменьшения стоимости активов, особенно золота, а также риски ухудшения ситуации с поступлением нефтегазовых доходов, что может привести к необходимости незапланированного использования средств ФНБ на их замещение.