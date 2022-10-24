Лондон, 24 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» попытается подписать 19-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в январе 2023 года. Об этом 24 октября сообщает издание The Daily Mail.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

По информации источника, лондонский клуб планирует оформить сделку в январе 2023 года и сейчас активно занимается решением вопроса о переводе денежных средств. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в 13 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.