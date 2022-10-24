Салехард, 24 октября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе за девять месяцев 2022 года совершено 4924 преступления. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Угон автомобиля

Самое серьёзное снижение показателей по совершённым преступлениями в Красноселькупском районе — минус 24,6%, в Ямальском — меньше на 19%, в Приуральском — на 18,5%. Количество преступлений увеличилось в Шурышкарском районе — плюс 19,1%, и в городе Губкинском плюс 3%.

В целом по Ямалу на 29,4% уменьшилось количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 2,9% сократилось количество убийств. На 44,4% стало больше угонов автомобилей, на 6,9% — преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Количество нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств сократилось на 2,4%, но стало больше ДТП со смертельным исходом — на 9,1%.