Сент-Луис, США, 24 октября 2022, 21:22 — REGNUM В одной из школ американского города Сент-Луиса неизвестный расстрелял учащихся и преподавателей, сообщает 24 октября телеканал KMOV со ссылкой на полицию.
На данный момент известно о троих погибших и восьми раненых.
Трагедия произошла в школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства.
По информации полиции, утром неизвестный молодой человек в возрасте около 20 лет, вооруженный длинноствольным оружием, начал стрелять по школьникам и учителям. Когда прибыли полицейские, он вступил в перестрелку с ними и был убит.
Также погибли женщина и девочка.
Восемь человек с различными ранениями были доставлены в больницу.
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