Сент-Луис, США, , 21:22 — REGNUM В одной из школ американского города Сент-Луиса неизвестный расстрелял учащихся и преподавателей, сообщает 24 октября телеканал KMOV со ссылкой на полицию.

Стрельба Niels Noordhoek

На данный момент известно о троих погибших и восьми раненых.

Трагедия произошла в школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства.

По информации полиции, утром неизвестный молодой человек в возрасте около 20 лет, вооруженный длинноствольным оружием, начал стрелять по школьникам и учителям. Когда прибыли полицейские, он вступил в перестрелку с ними и был убит.

Также погибли женщина и девочка.

Восемь человек с различными ранениями были доставлены в больницу.

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