Сент-Луис, США, 24 октября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. В одной из школ американского города Сент-Луиса неизвестный расстрелял учащихся и преподавателей, сообщает 24 октября телеканал KMOV со ссылкой на полицию.

Niels Noordhoek Стрельба

На данный момент известно о троих погибших и восьми раненых.

Трагедия произошла в школе с углубленным изучением визуальных искусств и исполнительского мастерства.

По информации полиции, утром неизвестный молодой человек в возрасте около 20 лет, вооруженный длинноствольным оружием, начал стрелять по школьникам и учителям. Когда прибыли полицейские, он вступил в перестрелку с ними и был убит.

Также погибли женщина и девочка.

Восемь человек с различными ранениями были доставлены в больницу.