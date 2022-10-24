Вашингтон, 24 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Новая независимая исследовательская группа национального аэрокосмического агентства США (NASA) приступила к изучению неопознанных летающих объектов и сбору данных для будущих исследований загадочных явлений в небе, сообщает 24 октября UPI.

tombud НЛО

Шестнадцать человек в течение девяти месяцев будут изучать информацию об НЛО, чтобы заложить основу для будущих исследований агентства.

Отмечается, что ученые сосредоточатся на анализе данных, собранных гражданскими лицами, правительствами и коммерческими предприятиями.

Помощник администратора управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Томас Зурбухен объяснил, что агентство уделяет особое внимание анализу данных потому, что в данный момент в архивах находится много необработанной информации.

В NASA уточняют, что под «неопознанными воздушными явлениями», как их принято называть в США, подразумеваются «наблюдения явлений в воздухе, которые невозможно идентифицировать в качестве летательных аппаратов или известных природных явлений».