Подгорица, 24 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. По предварительным данным статистического черногорского ведомства Monstat, за первые восемь месяцев 2022 года количество туристов и ночевок увеличилось на 24% по сравнению с 2021 годом. Этот результат составляет 81% результатов 2019 года, сообщает TVCG.

Черногория

Президент туристической организации Черногории Жарко Радулович рассказал, что 2022 год был определенно лучше для отелей, чем в прошлом году, и, как он добавил, для некоторых он был даже лучше, чем 2019 год. При этом отмечается, что спрос на частное жилье был низким.

По состоянию на 20 октября в Черногории было 27,9 тыс. туристов, что на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и чуть больше рекордного числа 2019 года.