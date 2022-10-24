Лондон, , 20:57 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе на торгах в понедельник, 24 октября, опустилась ниже психологической отметки в $1000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Gazprom.ru

К закрытию торгов стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $985,2 за тысячу кубометров, что на 14,4% ниже расчётной цены предыдущего дня — $1150,9 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов цена на газ снижалась на 17% и на минимуме достигала $955,4 за тысячу кубометров.

В последний раз биржевая цена на газ в Европе составляла менее $1000 за тысячу кубометров 14 июня 2022 года.