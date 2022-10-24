Ростов-на-Дону, , 20:56 — REGNUM В Ростовской области усилили меры безопасности, выставив на важных государственных и специальных объектах, а также объектах жизнеобеспечения дополнительные наряды и посты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 24 октября.

Правительство Ростовской области Donland.ru

На состоявшемся расширенном заседании регионального оперштаба руководители региональных управлений правоохранительных структур доложили о принятых мерах по усилению охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также по охране важных государственных и специальных объектов, объектов жизнеобеспечения. На Дону выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка.

Участники заседания утвердили план дальнейших мер по реализации в Ростовской области указа президента России о введении режима среднего уровня реагирования.