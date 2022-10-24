Мехико, 24 октября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри обсудит с представителями Мексики автомобильную промышленность во время официального визита 28 октября в северо-западный мексиканский штат Сонора, сообщает 24 октября Reuters.

Ralph Alswang Джон Керри

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал во время пресс-конференции, что Керри обсудит с мексиканскими политиками усилия страны по развитию зеленой энергетики и производству лития, ключевого компонента батарей для электромобилей.

Напомним, что правительство Мексики надеется увеличить продажи электромобилей с 5% до 50% к 2030 году. В начале 2022 года Мексика также национализировала запасы лития в стране.