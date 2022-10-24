Подгорица, 24 октября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Коалиция «Все для нашего города» набрала наибольшее количество голосов на выборах в Подгорице в Черногории, но большинство у партий, победивших на парламентских выборах в 2020 году, согласно предварительным результатам местных выборов, состоявшихся 23 октября в 14 муниципалитетах Черногории.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

Партия ДПС под руководством действующего президента Мило Джукановича находился у власти в восьми из 14 городов, где избирались местные органы власти. Но ДПС сформирует правительство в Баре, Плаве и Биело-Поле, а оппозиционные партии победили в Плевле, Жабляке, Даниловграде и Колашине. По предварительным данным, смена власти произошла в семи муниципалитетах.

По последним данным, ДПС будет у власти вместе с СД и СДП в Плаве. В Рожае боснийская партия одержала абсолютную победу.

С другой стороны, политические силы, завоевавшие власть на государственном уровне 30 августа 2020 года, были убедительно победили в Подгорице, Зете, Жабляке, Плевле, Будве и Тивате.