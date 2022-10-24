Минеральные Воды, Ставропольский край, , 20:51 — REGNUM В Минеральных Водах 21–24 октября прошел финал направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Один из шести проектов, обсужденных в ходе соревновательных мероприятий и одобренный экспертами и партнерами — тревел-кейс «От Дагестана до Красной поляны» по реализации нового туристического маршрута «От моря до моря»

МинводыЭКСПО Александр Погожев, ИА REGNUM

Партнер проекта — ВОО «Русское географическое общество».

Советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), советник генерального директора АО Кавказ. РФ, член экспертного совета комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Сааду Казиев, рассказал корреспонденту ИА РЕ о разработке проекта в рамках финала направления «Развитие территорий».

Тревел-кейс «От Дагестана до Красной поляны» очень сложен по своей структуре, и явно требовал нетривиального подхода…

Над одним кейсом работали три команды, и мы приняли решение, что не будем создавать между ними конкуренцию, а отдали командам отдельные ниши: концепция маршрута — для кого он, какие регионы будут привлекаться, география. Второе направление — маркетинг с легендированием маршрута, не менее важный этап, поскольку Кавказ – очень колоритный регион. Далее управление, инфраструктура. В части инфраструктуры определяли, по каким маршрутам пройдет эта тропа, заденет ли она заповедные зоны, национальные парки, нужно ли, а главное – можно ли вообще создать инфраструктуру? Далее ребята учитывали, где на маршруте есть места ночевок. Где-то есть курорты – Архыз, Эльбрус, Красная поляна, Дербент, с которого начинается маршрут - и где гостиничный фонд позволяет разместиться. Но ряд участков маршрута не имеют рядом никакой отельной инфраструктуры. И тут у ребят возникали мысли о том, что сейчас идет опустошение сел Северного Кавказа, и возможно вовлечение свободных домов в этих селах для организации своеобразной гостевой инфраструктуры, организации ночевок и мест для отдыха. Встал очень интересный вопрос – сделать ли это через единого оператора, или местные жители, собственники домов, возвращаются из городов, и начинают эксплуатировать свои дома в целях проекта.

Далее перед участниками стоял вопрос, каким образом и кто будет управлять этим проектом? Поскольку это семь регионов, семь правительств, два полпреда, которые курируют свои округа. И все коллективно пришли к мысли, что нужно создавать управляющую компанию, НКО, которую могут совместно утвердить семь правительств регионов, администрации заповедников и национальных парков, которые попадают в маршрут, плюс Кавказ. РФ, и, соответственно, Русское географическое общество, которое в целом является идеологом этого кейса. То есть, у нас получилось где-то порядка 15 заинтересованных организаций различного уровня. Но очевидно, что совместное создание некого оператора, который будет благоустраивать всю эту тропу, эксплуатировать, собирать какой-то экологический, туристический сбор, чтобы все это содержать, вовлекать местное население в организацию инфраструктуры там, где это возможно.

Вы думаете, подобное возможно?

Есть и другой вариант — туроператор забирает дом в управление, и сам занимается его поддержкой и эксплуатацией на условиях заключенного контракта.

На какой срок прохождения рассчитан маршрут?

По подсчетам наших участников, от Дербента до Сочи, на 90-100 дней, если пешком. Но это очень долго и практически невозможно. Поэтому, возможно, имеет смысл сегментирование тропы. Например, человек прошел Чечню и Ингушетию, и у него в мобильном приложении отразился тот участок тропы, который он прошел.

Но сегментированная на семь сегментов тропа это уже не тропа, а семь коротких троп… Может быть, тогда не стоит ориентироваться на пешие переходы, а следует выбрать несколько видов транспорта? И тогда есть шанс уложиться в три недели отпуска…

Но специфика Северного Кавказа такова, что нам необходимо в первую очередь учитывать экологические показатели этого маршрута. И доступность для транспорта, конечно. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край — в этих регионах почти везде маршрут проходит через заповедные зоны. И ребятам очевидно, что необходимо продумать еще один вариант вовлечения местного населения — может быть, какой-то блок пути участники могут проделать на лошадях, например, какой-то – велосипеде.

Идеологически — не в плане политики, а в плане смысловой нагрузки — тревел-кейс «От Дагестана до Красной поляны» — что это такое?

Это погружение в кавказскую Россию, в Кавказ, в его разнообразие, потому что каждый субъект Кавказа — это отдельные ландшафты, отдельные традиции, кухня, архитектура. По сути, это этнопознавательный проект.