Ижевск, , 20:46 — REGNUM Две 12-летние подруги в одном из районов Удмуртии решили попробовать самогон. После распития чрезвычайно крепкого алкоголя девочкам стало плохо, в тяжелом состоянии с острой алкогольной интоксикацией они были доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Алкогольная продукция

Медики оказали всю необходимую помощь, сейчас подростки получают лечение, их состоянию ничто не угрожает. В вопросе о том, как детям удалось приобрести крепкие спиртные напитки, будут разбираться правоохранители.

По словам главного детского специалиста-нарколога минздрава Удмуртии Светланы Садовниковой, организм подростка в несколько раз уязвимее к воздействию алкоголя, чем организм взрослого. Это связано с более быстрым метаболизмом, в результате которого этанол быстрее проникает в кровь, вызывая токсическое поражение. Поэтому даже небольшие дозы алкоголя могут вызвать тяжелое отравление. Также некачественный алкоголь может содержать различные суррогатные вещества, сивушные масла, что усугубляет токсическое воздействие.

При этом подростковый организм в 7- 10 раз быстрее привыкает к спиртным напиткам, чем взрослый. Стремительно формируется психическая и физическая зависимость от алкоголя, при этом страдают все органы и системы. Значительно быстрее, чем у взрослых, происходит разрушение печени, поскольку повышена проницаемость стенок сосудов.

По состоянию на начало 2022 года, в Удмуртии под наблюдением наркологов из-за употребления алкоголя состоят 270 подростков в возрасте 15-17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Ижевске в одном из коттеджей микрорайона «Радужный» было обнаружено тело девушки 2003 года рождения. группа молодых людей в возрасте 17−18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе, где праздновали дни рождения двоих подростков. Компания пила коньяк, купленный в розлив. Утром 9 июня молодые люди обнаружили, что одна из девушек мертва.

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