Москва, 24 октября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) просит главу правительства России Михаила Мишустина рассмотреть возможность эвакуации детей, чьи родители приняли решение остаться в приграничных территориях Белгородской области.

ИА REGNUM Артек

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"Обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность эвакуации тех детей, чьи родители приняли решение остаться на обстреливаемых территориях», — сообщила Останина в телеграм-канале.

Парламентарий полагает необходимым обеспечить детям образование в очной форме и предоставить необходимые условия для обучающихся в форме интернатного содержания, разместив таких детей в организациях отдыха и их оздоровления федерального значения («Артек», «Орлëнок», «Океан», «Алые Паруса»), а также в санаториях, лечебно-профилактических учреждениях, пансионатах Москвы, Московской области и других регионов.

Депутат Госдумы обратила внимание на то, что в связи с регулярными обстрелами приграничной территории Белгородской области со стороны ВСУ велик риск попадания снарядов по образовательным организациям. Данные учреждения уже переведены на дистанционный режим обучения, однако регулярные отключения электроэнергии и интернета не могут гарантировать качественного образования, гарантированного Конституцией РФ, обеспокоена Останина.