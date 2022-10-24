Москва, 24 октября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предполагает, что несмотря на ожидаемый активный рост мировой экономики с 2024 года, имеются значительные риски сохранения тенденции замедления мировой экономики и даже более глубокой глобальной рецессии в прогнозном периоде, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В сводном заключении комитета на проект федерального бюджета на 2023–2025 годы приведен анализ прогноза социально-экономического развития России на ближайшие три года. В частности, есть ссылка на мнения экспертов, которые отмечают, что наблюдается все больше признаков погружения мировой экономики в рецессию.

«С учетом имеющихся факторов комитет отмечает, что, несмотря на то, что базовый вариант прогноза предполагает активный рост мировой экономики с 2024 года, имеются значительные риски сохранения тенденции замедления мировой экономики и даже более глубокой глобальной рецессии в прогнозном периоде, что приведет к корректировке прогнозной динамики цен на нефть, экспорта, ВВП и, соответственно, доходов федерального бюджета», — говорится в документе.