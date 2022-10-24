Лагань, Калмыкия, , 20:39 — REGNUM В Калмыкии двое жителей Лагани были госпитализированы в результате отравления угарным газом, один из них скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в администрации Лаганского района.

В больнице Mil.ru

Два случая отравления угарным газом в Лагани произошли 23 октября. Инциденты были рассмотрены на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Двое жителей госпитализированы с признаками отравления, один человек в тяжелом положении, один человек погиб. По итогам расследования было выявлено, что обогревательные системы находились в неудовлетворительном состоянии», — уточнили власти.

Принято решение о создании межведомственных групп по внеочередной проверке газового оборудования в домах жителей Лаганского района.