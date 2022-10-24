Киев, 24 октября, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Директор расположенного на подконтрольной киевскому режиму территории завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев арестован по обвинению в «коллаборационизме», сообщает 24 октября издание «Страна» со ссылкой на СБУ.

Двигатель Прогресс Д-18Т производства Мотор Сич

Шеченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток как Богуслаева, так и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу.

СБУ подозревает директора завода «Мотор Сич» и начальника департамента внешнеэкономической деятельности не только в коллаборационной деятельности, но и в «пособничестве государству-агрессору».

По утверждению спецслужб Киева, Богуслаев и Дзюба «наладили транснациональные каналы незаконной поставки авиадвигателей» в другую страну и «действовали в сговоре» с представителями российской корпорации «Ростех».