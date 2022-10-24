Минеральные Воды, Ставропольский край, , 20:34 — REGNUM Кейс «Москва+: города ЦФО» по развитию научно-промышленного туризма в Москве и регионах ЦФО обсудили в Минеральных водах в рамках финала направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

МинводыЭКСПО Александр Погожев, ИА REGNUM

Партнер проекта — Комитет по туризму города Москвы.

«Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» — хорошая возможность познакомиться с продуктами, проектами и решениями от ведущих игроков российской туриндустрии. В этом году в центре нашего внимания — научно-промышленный туризм. Мы делаем проект, который охватывает Москву и 17 регионов-соседей. На их территории создаются научно-промышленные маршруты, которых сейчас не хватает туристам. Предложения, рождённые в процессе работы, лягут в основу будущих межрегиональных проектов Москва+», — считает начальник управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина.

Напомним, во вторник, 24 октября, в Минеральных водах завершился финал направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».