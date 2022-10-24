Минеральные Воды, Ставропольский край, 24 октября 2022, 20:34 — REGNUM Кейс «Москва+: города ЦФО» по развитию научно-промышленного туризма в Москве и регионах ЦФО обсудили в Минеральных водах в рамках финала направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Партнер проекта — Комитет по туризму города Москвы.
Напомним, во вторник, 24 октября, в Минеральных водах завершился финал направления «Развитие территорий» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».