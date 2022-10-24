Москва, 24 октября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Центральном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы в подъездах многоквартирных домов и на придомовых территориях планируют разместить постаматы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

[Полина Серова] ИА REGNUM Москва

Благодаря подобному нововведению жителям столицы не придется ждать курьера или идти до ближайшего пункта выдачи заказов. Уточняется, что в любой постамат можно будет оформлять доставку сразу из ряда онлайн-площадок.

На первых порах постаматы появятся лишь в трех упомянутых округах Москвы, но к 2025 году их будет уже 10 тыс, рассчитывают власти.