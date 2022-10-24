Бухарест, , 20:28 — REGNUM Европейская комиссия одобрила выделение дополнительных $120 млн на реализацию программы социальных выплат для малообеспеченных жителей Румынии. Об этом 24 октября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, в течение ближайших трёх месяцев соответствующие средства будут распределены среди 2,4 млн румын, состоящих на учете в структурах соцзащиты. Предполагается, что каждый соискатель, имеющий необходимую карту социального страхования, получит в общей сложности 250 леев ($50,2).

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о программе предоставления дополнительной материальной помощи наиболее нуждающимся гражданам. Эта программа реализуется за счет безвозвратных средств Брюсселя, отчисляемых ЕК из общих европейских фондов.