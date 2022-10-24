Челябинск, , 20:27 — REGNUM В Челябинской области передали мобилизованным гуманитарную помощь. Об этом сообщает региональная Общественная палата.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение месяца неравнодушные граждане приносили в аппарат структуры туристические коврики, спальные мешки, медикаменты, одежду и т.д. А затем представители палаты доставили груз в танковую дивизию Центрального военного округа.

Всего они передали военнослужащим более 15 коробок. Как отмечает председатель палаты Николай Дейнеко, после объявления о сборе гуманитарной помощи на призыв ОП откликнулись много людей, в том числе детей и пенсионеров. Он поблагодарил всех принявших участие в акции. «Сегодня как никогда важно поддерживать боевой дух военнослужащих», — добавил Дейнеко.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинская область почти выполнила план по частичной мобилизации. 28 октября призыв могут завершить.