Москва, , 20:25 — REGNUM На фоне обсуждения возможной провокации Киева с «грязной бомбой» официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что киевский режим неоднократно заявлял о желании иметь и применять ядерное оружие.

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«В данном контексте хотели бы напомнить безответственные высказывания В. Зеленского в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности о претензиях Киева на обладание ядерным оружием, что создавало бы реальные риски для России и международной безопасности», — написала Захарова вечером 24 октября в своём телеграм-канале.

«С учетом недавних заявлений Киева о необходимости «превентивных ядерных ударов» стран НАТО по России — это категорически недопустимо и совершенно неприемлемо. Более того, ранее в [подконтрольном Киеву] сегменте интернета уже тиражировались призывы взорвать «грязную бомбу» в Москве. Даже демонстрировали инструкцию по ее сборке», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

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