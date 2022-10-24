Минск, 24 октября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. То, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) будет не таким уж всебелорусским и народным, было понятно изначально. Этот орган в белорусской истории собирался уже шесть раз и никогда никаких прямых выборов не проводилось, каждый раз власть выбирала делегатов среди «своих». Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 24 октября высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Facebook.com/agafonov.by Артем Агафонов

«То, что теперь ВНС из неформального форума превратилось в конституционный орган, на процедуру избрания принципиально не повлияло. Да и сам Александр Лукашенко никогда не утверждал, что голосование будет всеобщим, равным, прямым и тайным, как это принято в демократическом государстве. Всебелорусское собрание — это вообще не про демократию. Оно изначально задумывалось как номенклатурный орган, призванный обеспечить политическую стабильность в условиях транзита власти, который рано или поздно произойдёт. Собственно, из представителей номенклатуры оно и будет формироваться» Артём Агафонов

Политик отмечает, что пока не до конца понятно, кем будут 400 делегатов ВНС от гражданского общества. «Не приходится сомневаться, что среди этих делегатов львиную долю будут составлять люди из провластных организаций — «Белой Руси», БРСМ, официальных профсоюзов. Интересно, что в опубликованном проекте законопроекта отсутствует право политических партий на выдвижение делегатов ВНС. Раньше говорилось, что такое право у них будет. Отсутствие этой нормы свидетельствует о дальнейшем снижении роли партий в белорусской политике», — считает Агафонов.

Как сообщалоИА REGNUM, законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение в Белоруссии. Текст размещён на сайте «Правовой форум Белоруссии». Общественное обсуждение будет проводиться с 24 октября по 2 ноября включительно.