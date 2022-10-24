Уфа, 24 октября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Зональные филиалы центра адаптивных видов спорта появятся в Башкирии. Об этом 24 октября сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов на совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

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Он сообщил, что в республике на базе 64 спортивных школ работают 573 адаптивных отделения для спортсменов-инвалидов, в которых тренируются 37,2 тысячи человек с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения и другими ограничениями по здоровью.

Министр напомнил, что в 2022 году в Башкирии был открыт центр адаптивного спорта региона.

До конца 2022 года центру передадут уфимский спорткомплекс «Нефтяник», а с 2023 года в Уфе, Белебее, Стерлитамаке, Октябрьском, Мелеузе и Агидели начнут работать зональные отделения центра, сообщил он.

По словам министра, сейчас специалисты прорабатывают возможность открытия и других филиалов.

Отмечается, что у Янаульского района хорошие перспективы для организации отделений плавания, шашек и лёгкой атлетики, а в Баймакском районе можно развивать лёгкую атлетику и плавание, в Учалинском — следж-хоккей, баскетбол на колясках, самбо и дзюдо.

«Наши паралимпийцы — героические люди. Каждый раз убеждаюсь в этом, когда встречаюсь с ними. Они находят в себе силы и становятся чемпионами», — подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, что с 1983 года участниками паралимпийских игр стали 66 спортсменов из Башкирии, в том числе победителями и призёрами стали 32 человека, которые завоевали 127 медалей.

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