Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM Нетрезвый петербуржец пришел в военкомат Красногвардейского района с оружием и был задержан, сообщили 24 октября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

36-летний мужчина с пистолетом зашел в здание военного комиссариата Красногвардейского района на Республиканской улице.

«От том, что в помещении находится вооружённый человек, сообщили работники военкомата. Увидев правоохранителей, он бросил пистолет на пол», — пояснили в пресс-службе.

Как установлено, пистолет оказался травматическим и принадлежит он сожительнице мужчины.

Владелица травматического пистолета привлечена к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.