Минск, 24 октября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение в Белоруссии. Текст размещён на сайте «Правовой форум Белоруссии». Об этом сообщает БЕЛТА.

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«Общественное обсуждение будет проводиться с 24 октября по 2 ноября включительно, — рассказал директор Национального центра правовой информацииАндрей Мательский. — Предложения по содержанию законопроекта можно внести непосредственно на Правовом форуме. Организаторы общественного обсуждения их обобщат и используют при дальнейшей доработке законопроекта».

Как сообщалоИА REGNUM, согласно принятым в 2022 году поправкам в Конституцию Белоруссии, Всебелорусское народное собрание является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства.