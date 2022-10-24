Москва, 24 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Российский сериал «Черная весна», главную роль в котором исполнит актер Глеб Калюжный, получил дату премьеры. Соответствующая информация опубликована в соцсетях онлайн-кинотеатра Start.

Start Глеб Калюжный в сериале «Черная весна»

Так, выход проекта намечен на 16 ноября 2022 года. Стоит отметить, что первоначально премьера шоу должна была состояться в октябре 2022 года, однако из-за трагедии со стрельбой в школе Ижевска релиз перенесли.

Напомним, «Черная весна» расскажет о подростках, организовавших тайный дуэльный клуб. Главные роли в сериале сыграют Глеб Калюжный, Артем Кошман, Никита Кологривый и Валентин Анциферов.