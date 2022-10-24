Краснодар, , 19:59 — REGNUM В Краснодаре из-за крупного пожара в трёхэтажном здании эвакуировали 140 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России 24 октября.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

О возгорании на улице Зиповской стало известно примерно в 15:40 мск. К месту происшествия были оперативно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожару был присвоен первый ранг сложности. Огонь успел распространиться на площади 25 кв. метров. Чуть более двух часов понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте пожара работал 31 человек и 11 единиц техники.