Тюмень, 24 октября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Тюменские ученые нашли неоспоримые доказательства наличия нефти в Курганской области. Об этом сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций Тюменского индустриального университета (ТИУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтегазопоисковые работы на территории Курганской области начали проводиться с 30-х годов прошлого столетия, но их интенсивность сократилась после открытия месторождений Западной Сибири. Однако анализ результатов проведённых геологоразведочных работ указывает на весьма большие перспективы обнаружения здесь залежей углеводородов. Наша главная задача — возобновить геологоразведку в регионе и открыть новые месторождения», — сообщил заместитель директора по науке и инновациям ИГиНа Дмитрий Леонтьев.

Отмечается, что за исследования учёным вручили в Москве престижную премию имени Николая Байбакова.