Москва, 24 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой» и радиоактивными веществами при поддержке и помощи стран Запада, сообщила вечером 24 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

«Самую серьёзную обеспокоенность вызывает поступающая из достоверных источников тревожная информация о том, что киевский режим готовит провокацию с использованием взрывного устройства, начиненного радиоактивными веществами, т. н. «грязной бомбы».

Цель такой чудовищной провокации очевидна — обвинить Россию в применении оружия массового поражения. [Киевский режим] и их кураторы на Западе рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве её партнеров, приведет к изоляции нашей страны на международной арене», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

«По нашим данным, [киевский режим] уже приступил к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в г. Жёлтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу.

Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с [Киевом] о поставке компонентов для «грязной бомбы», — подчёркивает официальный представитель МИД России.

«По имеющимся у России сведениям, подрыв такого боеприпаса киевский режим планирует осуществить, замаскировав под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», — пояснила Захарова.