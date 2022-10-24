Ремонтненский район, Ростовская область, 24 октября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Ремонтненском районе Ростовской области случился массовый побег из детского приюта. Пятерых воспитанников ищут уже двое суток.

Цитата из х/ф «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983. СССР Трудные подростки

Об инциденте в поселке Денисовском сообщается в социальных сетях. Из социального приюта для детей и подростков вечером 22 октября сбежали пять мальчиков — двое шестиклассников, один семиклассник и двое восьмиклассников.

Беглецов ищет полиция. Их мотив неизвестен. Некоторые ребята пробыли в учреждении не более одного месяца.

В социальном приюте проводится проверка.