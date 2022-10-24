Ярославль, , 19:50 — REGNUM В Ярославле перед судом предстанет бывший депутат муниципалитета, обвиняемый в совершении мошенничества в крупном размере. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ярославской области.

Алексей Таганов City-yaroslavl.ru

Речь идёт о депутате Алексее Таганове. Он обвинятся в совершении мошенничества в крупном размере.

«Как следует из материалов уголовного дела, с ноября 2017 по июнь 2020 года, обвиняемый представил в муниципалитет города Ярославля в качестве документов, подтверждающих понесённые им расходы, расписки о выплате поощрений своим помощникам, содержащие заведомо ложные сведения о размере выплаченного поощрения», — сообщили в СУ СКР.

Также, по версии следствия, был сфальсифицирован и объём проделанной помощниками работы. Таким образом из городского бюджета были якобы похищены более 660 тысяч рублей. Дело депутата выявили сотрудники ФСБ. Сейчас оно передано в суд.

Алексей Таганов известен также скандалом с земельным участком, который мэрия выделила ему бесплатно как многодетному отцу на Тверицкой набережной на берегу Волги. Пожилая жительница Ярославля заявила, что мэрия отняла её участок, чтобы передать депутату. Однако суд подтвердил, что земля была предоставлена законно, а женщина утратила права на неё. В данном случае виновность или невиновность Алексея Таганова также может установить только суд.

Стоит отметить, что сама схема выплаты так называемых компенсаций депутатам муниципалитета Ярославля крайне непрозрачна и потенциально коррупционна. Формально депутаты работают бесплатно, но получают в месяц до 35 тысяч рублей только на основании расписок о якобы проделанной помощниками работе. При этом ни в одном из других муниципальных советов Ярославской области подобных выплат нет.

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