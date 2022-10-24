София, , 19:48 — REGNUM В районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе была задержана крупная партия медикаментов, перевозившаяся из Турции на территорию б. УССР. Об этом 24 октября сообщает БНР.

Болгария PavelD

По предварительным данным, нелегальный груз находился в багажном отсеке пассажирского автобуса, следовавшего из Стамбула в Софию. Общая сумма контрабандного товара оценивается в 150 тысяч левов ($75 тысяч). Владелец товара не установлен. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации крупнейшей в новой истории страны программы по борьбе с контрабандой.