Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В Сеть выложили дебютный трейлер киноленты «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Публикация видео состоялась на YouTube-канале Marvel Entertainment 24 октября.

Эванджелин Лилли и Пол Радд Цитата из трейлера к/ф «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

В ролике Скотт Лэнг (Пол Радд) и Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли) отправляются в очередное путешествие в квантовый мир. Выход кинокомикса намечен на 17 февраля 2023 года.

Напомним, изначально фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» должен был выйти 28 июля 2023 года. Однако впоследствии студия Marvel внесла изменения в график релизов, вследствие чего премьеру кинокомикса пересняли на более ранний период.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм режиссёра Чон Чжи Хё удостоен двух наград Римского кинофестиваля