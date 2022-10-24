Джакарта, 24 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Индонезии не менее 13 человек стали жертвами пожара, произошедшего на пассажирском судне у берегов провинции Восточная Нуса — Тенгара, сообщает 24 октября агентство «Синьхуа».

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С горящего судна удалось спасти 263 пассажира, число пострадавших в настоящее время уточняется.

Кроме того, спасатели не исключают, что число погибших будет расти, так как поисково-спасательная операция продолжается.

На данный момент известно, что пожар начался в тот момент, когда пассажирское судно находилось неподалеку от столицы провинции — города Купанг.

Причина пожара пока не установлена.